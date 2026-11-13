J E T legte Quartalsergebnis vor

J E T hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -4,750 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat J E T 3,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,71 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at