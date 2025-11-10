J E T veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

J E T stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 8,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat J E T in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at