J ESCOM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

J ESCOM lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,60 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J ESCOM -14,830 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 362,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,650 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 32,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,41 Milliarden JPY gegenüber 1,32 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at