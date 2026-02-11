J ESCOM stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

J ESCOM hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J ESCOM 51,73 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat J ESCOM mit einem Umsatz von insgesamt 309,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at