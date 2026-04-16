J FRONT RETAILING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

J FRONT RETAILING hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,60 JPY gegenüber 17,10 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,09 Prozent zurück. Hier wurden 116,97 Milliarden JPY gegenüber 125,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 112,93 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 160,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat J FRONT RETAILING mit einem Umsatz von insgesamt 445,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 441,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 117,17 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 450,54 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at