J FRONT RETAILING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

J FRONT RETAILING hat am 26.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,53 JPY gegenüber 31,18 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat J FRONT RETAILING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 106,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at