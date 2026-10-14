J FRONT RETAILING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

J FRONT RETAILING veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte J FRONT RETAILING 31,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 107,39 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at