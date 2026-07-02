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02.07.2026 06:31:29
J FRONT RETAILING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
J FRONT RETAILING hat am 30.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,25 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat J FRONT RETAILING mit einem Umsatz von insgesamt 106,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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