J Frontier hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

J Frontier stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 29,46 JPY gegenüber 5,55 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent auf 5,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at