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16.10.2026 06:31:29
J Frontier legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
J Frontier hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
J Frontier hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,900 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat J Frontier mit einem Umsatz von insgesamt 5,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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