J Frontier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

J Frontier gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -76,60 JPY. Ein Jahr zuvor waren -6,990 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,85 Milliarden JPY – ein Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J Frontier 5,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

J Frontier vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 60,640 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 22,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte J Frontier 21,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at