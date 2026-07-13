j-Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

j-Group präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

j-Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,27 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat j-Group im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte j-Group 4,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at