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12.10.2026 06:31:29
j-Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
j-Group lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,26 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte j-Group einen Umsatz von 2,94 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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