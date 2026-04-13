j-Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

j-Group hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,07 JPY gegenüber -6,990 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat j-Group im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte j-Group 2,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 33,14 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat j-Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,05 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 10,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at