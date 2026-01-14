j-Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

j-Group ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat j-Group die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,780 JPY je Aktie erzielt worden.

j-Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at