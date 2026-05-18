J-Holdings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

J-Holdings hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 79,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 148,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at