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18.05.2026 06:31:29
J-Holdings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
J-Holdings hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 79,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 148,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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