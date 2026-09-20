Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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20.09.2026 20:08:24
J.J. Spaun triumphiert bei der 22. BMW PGA Championship - Lacroix gewinnt mit einem Ass den neuen vollelektrischen BMW iX5.
+++ J.J. Spaun (USA) siegt bei seinem Wentworth-Debüt +++ Frédéric Lacroix (FRA) gewinnt in der Finalrunde BMW Hole-in-One-Preis +++ Mehe als 120.000 Fans feiern das „Festival of Golf“ +++ BMW PGA Championship unterstützt die Golf Foundation +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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