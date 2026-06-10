J.Jill Aktie
WKN DE: A2DM7D / ISIN: US46620W1027
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10.06.2026 12:50:19
J.Jill Inc. Q1 Profit Drops
(RTTNews) - J.Jill Inc. (JILL) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $4.68 million, or $0.31 per share. This compares with $11.69 million, or $0.76 per share, last year.
Excluding items, J.Jill Inc. reported adjusted earnings of $6.66 million or $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 6.0% to $144.42 million from $153.62 million last year.
J.Jill Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.68 Mln. vs. $11.69 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.76 last year. -Revenue: $144.42 Mln vs. $153.62 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 1 % To 3 % Full year revenue guidance: 2 %
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