J.Jill Aktie
WKN DE: A2DM7D / ISIN: US46620W1027
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09.09.2026 12:57:22
J.Jill Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - J.Jill Inc. (JILL) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $16.77 million, or $1.11 per share. This compares with $10.51 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, J.Jill Inc. reported adjusted earnings of $18.69 million or $1.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.5% to $154.83 million from $153.99 million last year.
J.Jill Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.77 Mln. vs. $10.51 Mln. last year. -EPS: $1.11 vs. $0.69 last year. -Revenue: $154.83 Mln vs. $153.99 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 3 % To 5 % Full year revenue guidance: 2 %
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