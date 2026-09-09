J.Jill Inc. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - J.Jill Inc. (JILL) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $16.77 million, or $1.11 per share. This compares with $10.51 million, or $0.69 per share, last year.

Excluding items, J.Jill Inc. reported adjusted earnings of $18.69 million or $1.24 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $154.83 million from $153.99 million last year.

J.Jill Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.77 Mln. vs. $10.51 Mln. last year. -EPS: $1.11 vs. $0.69 last year. -Revenue: $154.83 Mln vs. $153.99 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: 3 % To 5 % Full year revenue guidance: 2 %