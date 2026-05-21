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21.05.2026 06:31:29
J Kumar Infraprojects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
J Kumar Infraprojects präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,58 INR. Im Vorjahresviertel waren 15,09 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,90 Prozent auf 15,85 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 51,13 INR beziffert, während im Vorjahr 51,70 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 57,23 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte J Kumar Infraprojects 56,93 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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