J-LEASE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

J-LEASE präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte J-LEASE ein EPS von 37,08 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at