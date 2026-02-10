J-LEASE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

J-LEASE hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte J-LEASE ein EPS von 32,19 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,63 Milliarden JPY gegenüber 4,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at