10.02.2026 06:31:29
J-LEASE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
J-LEASE hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte J-LEASE ein EPS von 32,19 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 5,63 Milliarden JPY gegenüber 4,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
