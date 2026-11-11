J-LEASE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

J-LEASE gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at