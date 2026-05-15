J-LEASE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

J-LEASE stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 39,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J-LEASE 33,18 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,21 Milliarden JPY – ein Plus von 16,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J-LEASE 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 137,93 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 117,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,94 Prozent auf 21,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at