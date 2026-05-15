|
15.05.2026 06:31:29
J-LEASE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
J-LEASE stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 39,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J-LEASE 33,18 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,21 Milliarden JPY – ein Plus von 16,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J-LEASE 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 137,93 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 117,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,94 Prozent auf 21,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.