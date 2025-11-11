J-LEASE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

J-LEASE hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,89 Milliarden JPY umgesetzt.

