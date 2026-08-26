J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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27.08.2026 00:27:32
J.M. Smucker's Adjusted EPS Jumped 71%. Take Out the Tariff Refund and Here's What the Quarter Actually Looked Like.
One of the more delicious developments on the stock exchange on Wednesday was the latest quarterly earnings report from J.M. Smucker (NYSE:SJM). The storied food company delivered a convincing beat-and-raise quarter, but this was tempered somewhat by a large one-off payment from the U.S. federal government. Still, there's much that was impressive about Smucker's opening frame of its new fiscal year. Let's sit at the table, grab some utensils, and tuck into this one.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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