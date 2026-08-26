J. M. Smucker Aktie

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WKN: 633835 / ISIN: US8326964058

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26.08.2026 13:41:12

J.M. Smucker Company Turns To Profit In Q1, Updates FY27 Outlook; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Wednesday, The J. M. Smucker Company (SJM) announced its financial results for the first quarter of 2027, reporting a net income of $324.3 million, or $3.04 per share, compared with a loss of $43.9 million, or $0.41 per share, in the previous year.

Adjusted net income was $346.5 million, or $3.24 a share, compared to $203.4 million, or $1.90 a share, in the prior year.

Net sales increased 5 percent, to $2,219.3 million from last year's $2,113.3 million, primarily driven by higher net pricing for coffee.

Concurrently, the company updated its financial outlook for fiscal 2027. It now expects adjusted earnings of $10.50 - $11.00 per share, instead of the previously announced $9.75 - $10.25 per share.

Also, it now anticipates a decrease in net sales by 2 to 1 percent, which is an improvement from the previous expectation of a 4 to 3 percent decline. The decrease in net sales primarily reflects lower net price realization and neutral volume/mix.

In pre-market hours, SJM is trading at $130.15, up 3.64 percent on the NYSE.

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