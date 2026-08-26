J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|
26.08.2026 13:41:12
J.M. Smucker Company Turns To Profit In Q1, Updates FY27 Outlook; Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, The J. M. Smucker Company (SJM) announced its financial results for the first quarter of 2027, reporting a net income of $324.3 million, or $3.04 per share, compared with a loss of $43.9 million, or $0.41 per share, in the previous year.
Adjusted net income was $346.5 million, or $3.24 a share, compared to $203.4 million, or $1.90 a share, in the prior year.
Net sales increased 5 percent, to $2,219.3 million from last year's $2,113.3 million, primarily driven by higher net pricing for coffee.
Concurrently, the company updated its financial outlook for fiscal 2027. It now expects adjusted earnings of $10.50 - $11.00 per share, instead of the previously announced $9.75 - $10.25 per share.
Also, it now anticipates a decrease in net sales by 2 to 1 percent, which is an improvement from the previous expectation of a 4 to 3 percent decline. The decrease in net sales primarily reflects lower net price realization and neutral volume/mix.
In pre-market hours, SJM is trading at $130.15, up 3.64 percent on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
|
16:01
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Ausblick: J M Smucker präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich J M Smucker-Anleger freuen (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Aktien in diesem Artikel
|J. M. Smucker Co.
|107,40
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.