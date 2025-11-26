J M Smucker: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

J M Smucker hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,33 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at