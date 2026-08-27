J M Smucker stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

J M Smucker hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 3,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei J M Smucker noch ein Gewinn pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,22 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at