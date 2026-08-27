|
27.08.2026 06:31:29
J M Smucker stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
J M Smucker hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 3,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei J M Smucker noch ein Gewinn pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,22 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.