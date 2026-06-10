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10.06.2026 06:31:29
J M Smucker stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
J M Smucker gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,27 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,300 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J M Smucker -11,570 USD je Aktie generiert.
J M Smucker hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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