J M Smucker präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at