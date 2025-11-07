J-OIL MILLS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

J-OIL MILLS hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte J-OIL MILLS ein EPS von 59,98 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,18 Prozent auf 55,96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at