J-OIL MILLS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

J-OIL MILLS hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat J-OIL MILLS im vergangenen Quartal 55,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte J-OIL MILLS 54,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 143,59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte J-OIL MILLS 211,52 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat J-OIL MILLS im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 230,78 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at