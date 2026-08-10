J-OIL MILLS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

J-OIL MILLS präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

J-OIL MILLS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,45 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat J-OIL MILLS im vergangenen Quartal 60,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte J-OIL MILLS 56,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at