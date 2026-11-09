J-OIL MILLS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

J-OIL MILLS hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,53 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,47 Prozent auf 60,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at