J-OIL MILLS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

J-OIL MILLS lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 24,35 JPY. Im letzten Jahr hatte J-OIL MILLS einen Gewinn von 69,38 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 58,88 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 60,43 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at