Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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27.11.2026 06:00:00
J.P. Morgan: «Bei grossen Private-Equity-Fonds wird die Rechnung schwieriger»
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J.P. Morgan Asset Management erwartet für US-Aktien langfristig 7,5 Prozent Rendite pro Jahr und sieht Anleihen im Aufwind. Bei Private Equity ist John Bilton hingegen zurückhaltender. Er erklärt, wo sich Chancen bieten und welche Rolle künstliche Intelligenz und China spielen.
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