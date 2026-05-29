J-Holdings Aktie

J-Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008

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29.05.2026 05:26:03

J.P. Morgan AM EMEA-CEO: «Die Schweiz bietet etwas, das viele Länder verloren haben»

Patrick Thomson, CEO EMEA von J.P. Morgan Asset Management, spricht über die Wachstumspläne in der Schweiz, Europas Reformkurs, den Einfluss von KI aufs Asset-Management – und warum gerade die politische Stabilität der Schweiz im gerade jetzt zu einem Wettbewerbsvorteil wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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