J-Holdings Aktie

J-Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.07.2026 22:30:00

J.P. Morgan Called a Potential Elon Musk SpaceX-Tesla Merger "Strategically Coherent"

Now that Elon Musk's rocket and satellite company Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) trades publicly, Wall Street has started hunting for the next best thing: stocks that can ride its coattails. The most eye-catching call came from J.P. Morgan, whose analysts described a possible combination of SpaceX and Tesla (NASDAQ: TSLA) as "strategically coherent on paper." That single phrase has revived a long-running fantasy among investors, and it's worth understanding what the analyst company actually means before treating any of these names as a back door into SpaceX.J.P. Morgan's argument is that Musk's companies already share engineering talent, an artificial intelligence ambition, and a common leader, so uniting them could let him run one integrated vision across cars, robots, energy, and space. The analysts also noted that SpaceX's blockbuster public debut gives Musk valuable stock to make a deal, and that his growing voting control at Tesla makes him better positioned to push one through. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J-Holdings Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
08.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

J-Holdings Corp 127,00 0,79% J-Holdings Corp
Tesla 357,10 0,59% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen