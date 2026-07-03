J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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03.07.2026 05:33:13
J.P.-Morgan-ETF-Chef: «Das Volumen aktiver ETFs wird sich vervierfachen»
Travis Spence, Global Head ETFs bei J.P. Morgan Asset Management, spricht über den Boom aktiver ETFs, die Zukunft des europäischen Marktes, die Rolle der Schweiz – und warum Künstliche Intelligenz die Portfolio-Konstruktion grundlegend verändern dürfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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