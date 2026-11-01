J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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01.11.2026 02:00:00
J.P. Morgan Just Made a Bold Prediction About Bitcoin. Should You Buy It?
In its 2027 Long-Term Capital Market Assumptions report published in October 2026, J.P. Morgan projects that Bitcoin (CRYPTO: BTC) will return 10% annually over the next 10 years, versus its 7.5% forecast for large U.S. stocks.
That call can be viewed as being very pessimistic about Bitcoin, as it's far lower than its compound annual growth rate (CAGR) of 43.9% over the last four years, or as bullish, as it implies that it'll outperform every major asset class the bank models over a fairly long period of time.
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