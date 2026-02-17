J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
|
17.02.2026 11:45:00
J.P. Morgan Research Says: 'Broken Logic' Is Driving This Software Stock Sell-Off
The slump in software stocks has become one of the biggest investment trends of 2026. The tech-heavy Nasdaq-100 index is down about 3% year to date, underperforming the S&P 500 index, which is little changed. But major software-as-a-service (SaaS) stocks are getting punished.So far this year, Microsoft is down 16%, Shopify is down 26%, Adobe is down 27%, and Salesforce is down 30%. The reason: Investors are worried that artificial intelligence (AI) is about to upend the business model of selling enterprise software. If AI tools get good enough, fast enough, soon enough, to replace software, all these well-known software companies might be vulnerable.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|J-Holdings Corp
|178,00
|1,14%
