MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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08.05.2026 21:14:10
J.Safra Asset Management Expands Position in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated May 04, 2026, J.Safra Asset Management Corp increased its position in iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (NASDAQ:AAXJ)by 27,540 shares over the first quarter. The quarter-end value of the holding rose by $5.33 million, a figure that includes both the purchase and market price changes.J.Safra Asset Management Corp increased its holdings, resulting in a post-trade position representing 4.52% of its 13F assets under management (AUM).Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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