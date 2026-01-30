|
J-Stream gewährte Anlegern Blick in die Bücher
J-Stream veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 7,37 JPY gegenüber 10,55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 3,14 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
