28.05.2026 06:31:29

J Taparia Projects stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

J Taparia Projects hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,31 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J Taparia Projects 0,160 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353,6 Millionen INR – ein Plus von 118,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J Taparia Projects 161,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,390 INR. Im Vorjahr hatte J Taparia Projects 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat J Taparia Projects in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 998,67 Millionen INR im Vergleich zu 669,66 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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