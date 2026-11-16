J Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

J Trust hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

J Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,20 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at