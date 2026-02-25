25.02.2026 06:31:29

J2 Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

J2 Global veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 406,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 412,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

