JA Solar liefert PERC-Bifazial-Doppelglasmodule für das größte NEM-Dachprojekt in Malaysia

PEKING, 03. August 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd, ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, hat bekanntgegeben, dass es hocheffiziente PERC-Bifazial-Doppelglasmodule für die 2,5-MW-Solaranlage von Goodyear in Malaysia geliefert hat. Die Stromerzeugungsanlage ist die bislang größte Dachsolaranlage unter dem „NEM"- (Net Energy Metering) Programm. Auch hat sie große Bedeutung für den Einsatz hocheffizienter Module und für die Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Malaysia.

Das NEM- (Net Energy Metering) Programm ist eines der wichtigsten Energieprojekte in Malaysia. Es zielt darauf ab, den Einsatz der Solarenergie in Industrie-, Handels- und Landwirtschaftsmärkten sowie die Installation von Dachsolarsystemen für Wohngebäude voranzutreiben – um Solarenergie in der Region stärker als bisher zu nutzen. Malaysias Minister für Energie, Wissenschaft, Technologie, Umwelt und Klimawandel, Yeo Bee Yin, nahm an der Feier zum Bauabschluss der 2,5-MW-Solaranlage Goodyears teil und hielt dort eine Rede.

Die Anlage in Shah Alam, an der Westküste von Westmalaysia, ist das Eigentum von Goodyear – einem der führenden Reifenhersteller der Welt. JA Solars hocheffiziente PERC-Bifazial-Doppelglasmodule werden auf dem Dach der Goodyear-Einrichtung installiert. Die durch die hocheffizienten Module erzeugte Solarenergie kann täglich 11,5 Prozent deren Stromverbrauchs decken.

JA Solars hocheffiziente PERC-Bifazial-Doppelglasmodule integrieren die Vorteile der Technologie hocheffizienter PERC-Bifazial-Zellen und der Struktur doppelglasiger Module, mit einem Bifazial-Faktor von über 70 Prozent. JA Solars Bifazial-Doppelglasmodule zeichnen sich durch ihre exzellente Stromerzeugungskapazität, ihre Leistung bei geringer Sonnenstrahlung sowie ihre PID-Resistenz aus – selbst bei extremen Wetterverhältnissen wie hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit. Der TÜV Rheinland, eine maßgebliche Testinstitution, hat bestätigt, dass die Energieausbeute des PERC-Bifazial-Doppelglasmoduls von JA Solar 10,5 Prozent höher ist als die Ausbeute konventioneller Monomodelle. Das macht sie für Benutzer zu einer exzellenten Wahl, die eine attraktive Kapitalrendite ermöglicht.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter http://www.jasolar.com/html/en/.