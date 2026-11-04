Jabal Omar Development Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jabal Omar Development Company Bearer hat sich am 01.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 323,9 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 370,0 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at