Jabal Omar Development Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jabal Omar Development Company Bearer lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,10 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,800 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 739,0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jabal Omar Development Company Bearer 747,7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at